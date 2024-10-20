«Ни до, ни после так быстро не разворачивались»: 30 лет назад пожарные спасли жителей Пскова от гибели

23:09, 20 октября 2024, ПАИ

Сегодня, 20 октября, исполнилось 30 лет с момента ликвидации одного из крупнейших в Псковской области происшествий – возгорания в складах боеприпасов 76-й воздушно-десантной дивизии у деревни Кислово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 1994 году благодаря профессионализму псковских пожарных удалось оперативно ликвидировать возгорание в хранилищах боеприпасов и взрывчатых веществ и спасти Псков от катастрофы.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с пожаром в складах в Кислово, указом президента России от 21 июня 1995 года восемь сотрудников ГПС были представлены к государственным наградам. Всего в тот день с огнём боролось 58 человек личного состава ГПС и 15 пожарных автомобилей различного назначения.