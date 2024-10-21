Трифона и Пелагею чтят сегодня по народному календарю

07:23, 21 октября 2024, ПАИ

Двух святых – Трифона Вятского и Пелагею Антиохийскую чтят сегодня, 21 октября, по народному календарю, пишет calend.ru.

Трифон родился в XVI веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. С детства он чувствовал потребность в иноческой жизни, поэтому тайком покинул родительский дом, ушёл в Пермскую губернию и принял постриг в Пыскорском монастыре. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, которые исцелили святого и наградили его даром чудотворения.

Вскоре все узнали о необычных способностях Трифона. Чтобы не вызвать зависть, он ушёл в пустынные места на реке Муслянке, а потом перешёл на реку Чусовую, чтобы построить там монастырь.

Помимо этого, 21 октября почитают святую Пелагею Антиохийскую, жившую в III веке. Пелагея вела разгульный образ жизни. Когда епископ Нонн узнал про Пелагею, то всю ночь молился о спасении её души. На следующее утро неведомая сила привела женщину в храм. Она была поражена от осознания того, насколько неправедный образ жизни она вела. Пелагея обратилась к епискому Нонну с просьбой крестить её. После крещения женщина раздала своё имущество бедным и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто до самой её смерти не догадывался, что она женщина.