Очередная сессия Псковской гордумы пройдёт 25 октября
Очередная сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в пятницу, 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
На сессии депутаты обсудят 15 вопросов. Среди них – рассмотрение бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, изменения в правила землепользования и застройки Пскова, а также благоустройства и озеленения города. Также на сессии будут внесены изменения в решение об избрании заместителей председателей комитетов и комиссии Псковской гордумы.
Кроме того, депутаты обсудят установление границ семи ТОС.
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