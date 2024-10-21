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Экономика

Средний доход жителей Псковской области оказался равен 42,5 тысячи рублей

Средний доход жителей Псковской области во втором квартале 2024 года оказался равен 42,5 тысячи рублей. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

Таким образом, по сравнению со вторым кварталом прошлого года доходы псковичей выросли на 6,9%. По совокупности показателей Псковская область находится на 52-м месте (из 85) по уровню доходов населения.

Ямало-Ненецкий (156,2 тысячи рублей) и Ненецкий автономные округа (134,9 тысячи рублей) возглавили рейтинг, замыкают список Ингушетия (23,3 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесская Республика (26,8 тысячи рублей).

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