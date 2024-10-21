Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России

14:44, 21 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на пять строчек в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России и занял 23-е место по итогам сентября. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером в сентябре стал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на третьем – председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 97 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.