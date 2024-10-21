Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Оксану Иванову

21:06, 21 октября 2024, ПАИ

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили первого заместителя руководителя аппарата правительства Псковской области – начальника управления внутренней политики регионального правительства Оксану Иванову. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в ноябре 2018 года Оксана Иванова была назначена первым заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области. При этом она продолжила занимать пост начальника управления внутренней политики.