Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Оксану Иванову
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили первого заместителя руководителя аппарата правительства Псковской области – начальника управления внутренней политики регионального правительства Оксану Иванову. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что в ноябре 2018 года Оксана Иванова была назначена первым заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области. При этом она продолжила занимать пост начальника управления внутренней политики.
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