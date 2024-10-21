Псковская городская поликлиника запустила чат-бот для обращения пациентов к главврачу

21:29, 21 октября 2024, ПАИ

Псковская городская поликлиника запустила чат-бот для обращения пациентов к главврачу. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Уважаемые пациенты! Разработан чат-бот в «Телеграме» для прямого обращения к Максиму Владимировичу Борисюку, главному врачу Псковской городской поликлиники. Для обращения укажите свои Ф. И. О., номер телефона и поликлинику», – отметили специалисты.

Написать обращение можно в Telegram-канале @pskovgp_bot, соблюдая правила: требуется не использовать ненормативную лексику, избегать оскорбительных выражений, формулировать сообщения конструктивно.