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Происшествия

Два наркодилера получили сроки в псковских колониях

Два наркодилера получили сроки в псковских колониях, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В 2023 году они добровольно вступили в состав преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств. Один из фигурантов, согласно отведённой ему роли, прибыл в Великолукский район, чтобы изъять из тайника запрещённые вещества, разделить их на более мелкие партии и переместить в другие места для дальнейшего незаконного сбыта. Второй осуждённый в свою очередь должен был забрать наркотики из нового хранилища. Реализовать преступные планы мужчины не успели, так как были задержаны правоохранителями. Всего из незаконного оборота изъято около 19 килограммов синтетического наркотического вещества и более 5 килограммов гашиша.

Приговором Великолукского районного суда Псковской области фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Одному из злоумышленников назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет, другому – на 7,5 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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