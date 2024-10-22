Два человека пострадали из-за вылета мотоцикла в кювет в Псковском районе
Водитель мотоцикла не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Северик Псковского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадали 41-летний мужчина и 38-летняя женщина. Они госпитализированы в медучреждение с различными травмами.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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