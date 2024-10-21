Житель Псковской области отправится в тюрьму за нападение на сотрудника ДПС

13:48, 21 октября 2024, ПАИ

Житель Острова предстал перед судом за нападение на сотрудника ДПС, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что днём 7 марта 2024 года 24-летний мужчина приехал на АЗС в Острове. Однако за рулём автомобиля он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом у него не было водительских прав.

Не желая быть привлечённым к ответственности, острович прижал автомобилем старшего инспектора ДПС к топливораздаточным колонкам. В результате этого сотрудник ДПС получил телесные повреждения. Острович с места происшествия скрылся, однако его местонахождение оперативно установили и его задержали.

Суд признал островича виновным в совершении преступления по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Автомобиль островича конфисковали в доход государства как орудие преступления.