В Гдове проводят проверку по факту обрушения стены в жилом доме
Проверку по сообщению СМИ об обрушении части несущей стены в многоквартирном доме в Гдове организовали следователи, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК.
Поручение о процессуальной проверке дал руководитель регионального СУ СК России Пётр Крупеня.
По предварительным данным, обрушение случилось в одной из квартир дома. Это дом купца Сабанцева, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. На данный момент хозяйке квартиры предоставили жильё в маневренном фонде администрации Гдовского района.
Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц местной администрации, подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК.
Ранее сообщалось, что глава Гдовского района Иван Мешков взял на личный контроль аварийную ситуацию в доме купца Сабанцева.