В Гдове проводят проверку по факту обрушения стены в жилом доме

14:14, 22 октября 2024, ПАИ

Проверку по сообщению СМИ об обрушении части несущей стены в многоквартирном доме в Гдове организовали следователи, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК.

Поручение о процессуальной проверке дал руководитель регионального СУ СК России Пётр Крупеня.

По предварительным данным, обрушение случилось в одной из квартир дома. Это дом купца Сабанцева, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. На данный момент хозяйке квартиры предоставили жильё в маневренном фонде администрации Гдовского района.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц местной администрации, подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК.

Ранее сообщалось, что глава Гдовского района Иван Мешков взял на личный контроль аварийную ситуацию в доме купца Сабанцева.