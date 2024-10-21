Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе

41-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет у деревни Ивановка Пыталовского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Медицинское освидетельствование выявило у водителя алкогольное опьянение. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 октября 2024

Восемь лет тюрьмы получил острович за убийство 27-летней давности
21 октября 2024

Житель Псковской области отправится в тюрьму за нападение на сотрудника ДПС
21 октября 2024

Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе
21 октября 2024

Тягач упал на железнодорожные пути в Петербурге, его водитель погиб
21 октября 2024

В Пскове попавший под колёса фуры пешеход исчез с места ДТП
21 октября 2024

Пожарные спасли нежилой дом в Пушкиногорском районе
20 октября 2024

Из ТЦ «Акваполис» в Пскове эвакуируют людей
20 октября 2024

Пожарные ликвидировали возгорание в ремонтном помещении в Невеле

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...