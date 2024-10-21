Автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет в Пыталовском районе

11:49, 21 октября 2024, ПАИ

41-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет у деревни Ивановка Пыталовского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Медицинское освидетельствование выявило у водителя алкогольное опьянение. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.