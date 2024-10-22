Почти 200 тонн свежих грибов ввезли в Россию через Псковскую область с начала года

10:03, 22 октября 2024, ПАИ

58 партий свежих грибов весом 198 тонн ввезли в Россию через Псковскую область с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Поставщиком партий лисичек и шампиньонов выступила Белоруссия. В отношении всех партий подкарантинной продукции сотрудники Россельхознадзора осуществили карантинный фитосанитарный контроль.

Грибы доставили по адресам получателей из Санкт-Петербурга и Псковской области, уточнили в пресс-службе.