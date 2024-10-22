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Общество

В Псковской области продолжает фиксироваться рост турпотока

Как повлияло длительное тепло текущей осенью на туристический поток в Псковской области, рассказала председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

В сентябре текущего года Псковскую область посетило порядка 50,5 тысячи туристов, а в октябре ожидается, что регион посетит 44 тысячи человек.

«Рост турпотока в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9%. Итоги октября нам только предстоит подвести, но тенденция положительной динамики роста по сравнению с прошлым годом будет сохраняться», – отметила Марина Егорова.

При этом затянувшаяся тёплая погода только благоприятствовала путешествиям, заметила она. «Можно комфортно проводить время на свежем воздухе, пешеходных экскурсиях и уличных интерактивах. Но и в дождь в Псковской области всегда есть чем заняться – внимательно осмотреть экспозиции, принять участие в мастер-классах, открыть что-то новое для себя», – отметила Марина Егорова.

Также на рост турпотока повлияла не только тёплая погода, но и развитие туристской инфраструктуры – расширение номерного фонда, новые обустроенные городские пространства, активность инвесторов и интересные предложения в целом от туриндустрии Псковской области. «Всё это в совокупности с продвижением региона даёт нужный эффект», – подчеркнула председатель регионального комитета по туризму.

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В Псковской области продолжает фиксироваться рост турпотока

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