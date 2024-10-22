Житель Острова заплатит 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ

11:46, 22 октября 2024, ПАИ

Житель Острова заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвинялся в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, находясь в общественном месте, он «допускал высказывания националистического характера, совершая публичные действия, направленные на дискредитацию армии».