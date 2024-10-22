Воспитанники псковского «Кванториума» разработали беспилотник для выявления лесных пожаров
Греков, Виктория Гадёнова и Евгений Никаноров разработали проект летательного аппарата, позволяющего выявлять лесные пожары, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Ребята работали совместно с воспитанниками «Кванториума» из нижнего Новгорода. Конструкция, разработанная командой, заняла третье место.
На Всероссийском форуме кванторианцев собралось 210 участников из 32 регионов России. Воспитанники детских технопарков из 40 городов объединились в команды и разработали 24 технологических проекта на тему «Технологии для социума» по различным направлениям.
Напомним, что сеть технопарков «Кванториум» развивается в России в рамках реализации президентского национального проекта «Образование».
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