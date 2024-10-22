Воспитанники псковского «Кванториума» разработали беспилотник для выявления лесных пожаров

15:40, 22 октября 2024, ПАИ

Греков, Виктория Гадёнова и Евгений Никаноров разработали проект летательного аппарата, позволяющего выявлять лесные пожары, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Ребята работали совместно с воспитанниками «Кванториума» из нижнего Новгорода. Конструкция, разработанная командой, заняла третье место.

На Всероссийском форуме кванторианцев собралось 210 участников из 32 регионов России. Воспитанники детских технопарков из 40 городов объединились в команды и разработали 24 технологических проекта на тему «Технологии для социума» по различным направлениям.

Напомним, что сеть технопарков «Кванториум» развивается в России в рамках реализации президентского национального проекта «Образование».