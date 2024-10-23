Псковичи примут участие в чемпионате «Абилимпикс»

11:38, 23 октября 2024, ПАИ

Псковичи примут участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он пройдёт в московском выставочном центре «Гостиный двор» с 25 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Область представят два участника из категории «специалисты». Среди них – Валентина Бельцова в компетенции «Флористика» и Максим Высотин в компетенции «Слесарное дело». Они будут выступать 27 октября. Вместе с участниками поедут и их наставники.

Кроме прочего, в состав делегации вошла обучающаяся Центра специального образования № 1 Полина Яковлева. Она получит награду за победу в конкурсе изобразительного искусства «Семья «Абилимпикс».

На чемпионат также приедут участники региональных соревнований «Абилимпикс». В этом году событие отмечает свое десятилетие.

Студент Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Захар Дробинин подготовил видеопоздравление для юбилейных мероприятий. А студент Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Валерий Иванов создал экспонат для цифрового музея чемпионата – макет избы в композиции «Деревенское подворье».

Кроме того, ученики Центра специального образования № 1 представили фотоработы на тему «Семейные традиции» для цифровой выставки.