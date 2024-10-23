Демонтаж полов завершают строители в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове

21:42, 23 октября 2024, ПАИ

В Троицком соборе в Псковском кремле продолжаются работы по инъектированию фундаментов внутри Серафимовского придела. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Основание памятника архитектуры укрепляется вдоль стен и возле всех несущих колонн. Одновременно проводится бурение отверстий под инъектирование снаружи по периметру всего собора, отметили специалисты.

На данный момент завершается демонтаж современных полов в Серафимовском приделе. «Это несколько уровней, под которыми обнаружено более раннее напольное покрытие в виде шлифованных известковых плит. Расположение плит фиксируется, наносится маркировка. В ходе реставрации исторический пол будет уложен на подстилающие слои. По периметру планируется выполнить дренирующую засыпку», – подчеркнули в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

По словам реставраторов, все работы, связанные с нулевым циклом, осадкой здания и грунтом, находятся под еженедельным контролем: установлены маячки, работают специалисты технического, авторского и археологического надзора.