95% российских телеком-компаний планируют поднять тарифы в 2025 году

08:06, 24 октября 2024, ПАИ

49% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, интернета, телефонии и платного ТВ, планируют поднять тарифы на 10–15% в 2025 году, пишут «Известия» со ссылкой на менеджеров операторов, принявших участие в ежегодном опросе TelecomDaily.

22% компаний говорят, что рост цен будет выше – на 20%, и более чем в 24% организаций запланировано, что рост составит 3–10%. Причём на размер тарифов влияют разные факторы: затраты на эксплуатацию Сети, стоимость оборудования, расходы на электроэнергию и другие параметры, отметили в «Мегафоне». Любое изменение цен происходит в соответствии с тарифной политикой компании в рамках экономических параметров, добавили в «Билайне».

Однако операторам нужно учитывать интересы абонентов. В случае выявления необоснованного роста тарифов ФАС примет меры антимонопольного реагирования, отметили в Минцифры.