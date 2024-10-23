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Экономика

95% российских телеком-компаний планируют поднять тарифы в 2025 году

49% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, интернета, телефонии и платного ТВ, планируют поднять тарифы на 10–15% в 2025 году, пишут «Известия» со ссылкой на менеджеров операторов, принявших участие в ежегодном опросе TelecomDaily.

22% компаний говорят, что рост цен будет выше – на 20%, и более чем в 24% организаций запланировано, что рост составит 3–10%. Причём на размер тарифов влияют разные факторы: затраты на эксплуатацию Сети, стоимость оборудования, расходы на электроэнергию и другие параметры, отметили в «Мегафоне». Любое изменение цен происходит в соответствии с тарифной политикой компании в рамках экономических параметров, добавили в «Билайне».

Однако операторам нужно учитывать интересы абонентов. В случае выявления необоснованного роста тарифов ФАС примет меры антимонопольного реагирования, отметили в Минцифры.

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