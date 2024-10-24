Гражданин Молдавии, которому запрещён въезд в Россию, незаконно пересёк границу Псковской области
Гражданин Молдавии, которому запрещён въезд в Россию, незаконно пересёк границу Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Молдаванин знал о том, что ему запрещен въезд в страну, но попытался пересечь границу Латвии и России в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. Для этого он получил паспорт с новыми данными.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Расследование уголовного дела продолжается.
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