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Гражданин Молдавии, которому запрещён въезд в Россию, незаконно пересёк границу Псковской области

Гражданин Молдавии, которому запрещён въезд в Россию, незаконно пересёк границу Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области

Молдаванин знал о том, что ему запрещен въезд в страну, но попытался пересечь границу Латвии и России в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. Для этого он получил паспорт с новыми данными.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

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