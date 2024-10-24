Восемь месяцев колонии получил великолучанин за угрозу убить знакомую
Жителя Великих Лук приговорили к лишению свободы на восемь месяцев за угрозу убийством, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
В конце декабря 2023 года пьяный мужчина из-за неприязни к своей знакомой решил напугать её. Он подошёл к женщине, повалил её на диван и сжал пальцами ей шею, чтобы немного придушить. Также в этот момент он словесно угрожал, что убьёт её, но делать этого не собирался. Женщина решила, что ей угрожают по-настоящему и стала опасаться за свою жизнь и здоровье.
За угрозу убийством мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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