Восемь месяцев колонии получил великолучанин за угрозу убить знакомую

11:50, 24 октября 2024, ПАИ

Жителя Великих Лук приговорили к лишению свободы на восемь месяцев за угрозу убийством, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В конце декабря 2023 года пьяный мужчина из-за неприязни к своей знакомой решил напугать её. Он подошёл к женщине, повалил её на диван и сжал пальцами ей шею, чтобы немного придушить. Также в этот момент он словесно угрожал, что убьёт её, но делать этого не собирался. Женщина решила, что ей угрожают по-настоящему и стала опасаться за свою жизнь и здоровье.

За угрозу убийством мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.