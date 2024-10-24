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Общество

Два ТОС Псковского района завершили свои проекты по благоустройству

ТОС «Чернево» и «Лесной» Псковского района завершили реализацию проектов по благоустройству, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице «ВКонтакте».

Два ТОС Псковского района завершили свои проекты по благоустройству. Фото здесь и далее со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

ТОС «Чернево» в рамках проекта «Всей семьёй за околицу» установило детскую площадку, беседку и скамейки. Сумма субсидий из бюджета области составила 379 тысяч рублей, софинансирование Серёдкинской волости – 20 тысяч рублей.

ТОС «Лесной» в рамках проекта «Территория спорта» обустроило волейбольную площадку, а также установило скамейки. Сумма субсидий из регионального бюджета на реализацию проекта составила 203 тысячи рублей, софинансирование Серёдкинской волости – 25 тысяч рублей.

ТОС Псковского района совместно с администрациями сельских поселений с помощью полученных грантов обустроили более 25 общественных территорий.

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