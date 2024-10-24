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Экономика

Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога

Сбер улучшил условия онлайн-выдачи гарантий для госзакупок. Теперь малый бизнес может получить гарантию до 100 млн рублей (раньше – до 50 млн рублей) на срок до 62 месяцев. Минимальный размер комиссии также снизился – с 3 до 2%. Залог не нужен, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Теперь представители малого бизнеса могут получить в Сбере гарантию до 100 млн рублей без обеспечения и поручительства всего за один час. Фото: пресс-служба Сбера

Гарантию легко оформить самостоятельно в интернет-банке СберБизнес, при необходимости менеджер поможет заполнить заявку. Решение займёт от трёх минут, выдача – один час.

Банковскую гарантию в Сбере можно получить не только для госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, но и на другие цели бизнеса.

«Получить гарантию для госзакупок в Сбере стало ещё проще и выгоднее. Во-первых, мы удвоили максимальную сумму гарантии, которую можно оформить онлайн, – с 50 млн до 100 млн рублей. Во-вторых, снизили минимальный размер комиссии с 3 до 2%. Остальные условия не изменились: обеспечение и поручительство по-прежнему не нужны, одобрение занимает от трёх минут, а выдача происходит в течение часа», – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

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