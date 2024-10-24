Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как школьники из Пскова могут принять участие в акции «Губернаторский дневник»

В этом году, так же как и в прошлом, школьники Пскова участвуют в акции «Губернаторский дневник» отдельным потоком.

Фото: ПАИ

Пятёрки школьников областного центра будут приниматься в конце учебного года. Ориентировочная дата публикации бланка и ссылки на его отправку – 30 апреля 2025 года. Оценки вносятся в один бланк, заверяются директором и печатью и отправляются по ссылке в редакцию.

Так же как и у школьников области, заявки псковичей на участие в конкурсе принимают в трёх возрастных группах: 2–4-е классы, 5–7-е классы и 8–11-е классы. Таким образом на чаепитие к губернатору отправятся три отличника из Пскова.

Победителем становится школьник, заработавший большее количество пятёрок в году в своей возрастной группе. В бланк вносятся только пятёрки из электронного журнала. Оценки за домашние и классные работы в тетрадях, поведение и общественную работу не учитывают.

За новостями акции следите на сайте ПАИ, «Комсомольская правда – Псков» и в официальной группе акции «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке vk.com/gubdnevnik.

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 октября 2024

Псковичей приглашают принять участие в международном форуме «Мы вместе»
24 октября 2024

Школьники привели в порядок братское захоронение в Себеже
24 октября 2024

Гимназисты-программисты появились в Острове благодаря «Губернаторскому дневнику»
24 октября 2024

В этом году ещё 4 тысячи жителей Псковской области получили доступ к постоянной сотовой связи
24 октября 2024

Джесси не нашла наркотики у псковских курсантов
24 октября 2024

Капремонт дороги Идрица – Лопатово начался в Себежском районе
24 октября 2024

Запасы лекарств для региональных льготников в Псковской области составляют от 3 до 12 месяцев – облздрав
24 октября 2024

Наталия Соколова проверила условия содержания женщин и несовершеннолетних в псковском СИЗО-1

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...