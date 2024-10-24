Как школьники из Пскова могут принять участие в акции «Губернаторский дневник»

15:39, 24 октября 2024, ПАИ

В этом году, так же как и в прошлом, школьники Пскова участвуют в акции «Губернаторский дневник» отдельным потоком.

Пятёрки школьников областного центра будут приниматься в конце учебного года. Ориентировочная дата публикации бланка и ссылки на его отправку – 30 апреля 2025 года. Оценки вносятся в один бланк, заверяются директором и печатью и отправляются по ссылке в редакцию.

Так же как и у школьников области, заявки псковичей на участие в конкурсе принимают в трёх возрастных группах: 2–4-е классы, 5–7-е классы и 8–11-е классы. Таким образом на чаепитие к губернатору отправятся три отличника из Пскова.

Победителем становится школьник, заработавший большее количество пятёрок в году в своей возрастной группе. В бланк вносятся только пятёрки из электронного журнала. Оценки за домашние и классные работы в тетрадях, поведение и общественную работу не учитывают.

За новостями акции следите на сайте ПАИ, «Комсомольская правда – Псков» и в официальной группе акции «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке vk.com/gubdnevnik.

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.