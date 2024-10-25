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Политика

Началась очередная сессия Псковской гордумы

Очередная, 27-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва проходит в пятницу, 25 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На сессии присутствуют 20 депутатов. Они обсудят 15 вопросов. Среди них – рассмотрение бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, изменения в правила землепользования и застройки Пскова, а также благоустройства и озеленения города. Также на сессии будут внесены изменения в решение об избрании заместителей председателей комитетов и комиссии Псковской гордумы.

Кроме того, депутаты обсудят установление границ семи ТОС.

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