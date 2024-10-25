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Происшествия

Курьер из Архангельской области украл у псковских пенсионеров почти миллион рублей

Житель Архангельской области похитил почти миллион рублей у пенсионеров в Пскове, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина состоял в организованной преступной группе, где он взял на себя роль курьера. С мая по июль 2022 года он исполнял поручения своих сообщников, в результате которых получил около 950 тысяч рублей от обманутых пенсионеров.

Гражданина ранее судили за подобные преступления в других регионах страны. Суд назначил ему наказание за семь эпизодов мошенничества в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима. Также с «курьера» взыскали ущерб в полном объёме.

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