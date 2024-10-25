Псковские врачи спасли из комы заболевшего пневмонией мужчину с ожирением третьей степени

14:03, 25 октября 2024, ПАИ

Врачи Псковской областной инфекционной клинической больницы спасли из комы мужчину, заболевшего пневмонией. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

17 сентября в больницу поступил 38-летний мужчина в крайне тяжёлом состоянии. Он был доставлен в приёмное отделение с пневмонией и отёком лёгких на машине скорой помощи из дома. В ходе дообследования также был выявлен сепсис, выраженный интоксикационный синдром. Кроме того, у мужчины имеются ожирение третьей степени и декомпенсированный сахарный диабет второго типа со множественными осложнениями. В состоянии комы с сатурацией 40, цианотичной окраской кожи и нестабильной гемодинамикой пациента госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

«Наши врачи немедленно приняли экстренные меры по стабилизации состояния пациента. Были проведены все необходимые исследования и начата интенсивная терапия», – рассказали в инфекционной больнице.

Мужчина находился на неинвазивной вентиляции лёгких, затем – на высокопоточной оксигенации. Прогнозы в начале лечения были сомнительные.

«Благодаря настойчивости и профессионализму анестезиологов-реаниматологов и медицинского персонала через несколько суток состояние пациента стало улучшаться. Он начал дышать самостоятельно и постепенно приходить в себя. Потребовалось немало усилий как со стороны медицинской команды, так и со стороны самого пациента», – отметили в медучреждении.

После 22 дней, проведённых в реанимации, пациента перевели в пульмонологическое отделение, откуда он был выписан с улучшениями. Мужчина смог вернуться к нормальной жизни, уточнили в медучреждении.