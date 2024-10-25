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Общество

Михаил Ведерников проверил ремонт тротуаров улицы Госпитальной в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ремонт тротуаров улицы Госпитальной в Пскове. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Обращений по поводу её состояния было очень много, поэтому решил проверить отдельно. Там оборудовали парковку, съезд к госпиталю и тротуары до пересечения с улицей Петровской», – подчеркнул губернатор.

Сообщается, что в следующем году работы будут продолжены.

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