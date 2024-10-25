Представители Псковской области участвуют во Всероссийском слёте студотрядов проводников
Более 300 участников отрядов проводников собрались в Омске на ежегодном Всероссийском слёте студенческих отрядов проводников, который проходит в Омске с 25 по 27 октября. Псковскую область и ПсковГУ представляет отряд проводников «Зевс»: командир Андрей Пашкевич и мастер Елена Чернова. Об этом сообщается в группе «Студенческие отряды Псковской области».
В рамках слёта пройдут встречи с руководством АО «Федеральная пассажирская компания» и дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».
Всего в пассажирской отрасли на железнодорожном транспорте в летний сезон 2024 года было трудоустроено порядка десяти тысяч студентов.
Отметим, Всероссийский слёт студенческих отрядов проводников – ежегодное мероприятие, на котором подводятся итоги работы студотрядов проводников. На торжественном открытии слёта подведут итоги всероссийских трудовых проектов направления, победители которых получат знамёна.
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