Представители Псковской области участвуют во Всероссийском слёте студотрядов проводников

21:57, 25 октября 2024, ПАИ

Более 300 участников отрядов проводников собрались в Омске на ежегодном Всероссийском слёте студенческих отрядов проводников, который проходит в Омске с 25 по 27 октября. Псковскую область и ПсковГУ представляет отряд проводников «Зевс»: командир Андрей Пашкевич и мастер Елена Чернова. Об этом сообщается в группе «Студенческие отряды Псковской области».

В рамках слёта пройдут встречи с руководством АО «Федеральная пассажирская компания» и дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

Всего в пассажирской отрасли на железнодорожном транспорте в летний сезон 2024 года было трудоустроено порядка десяти тысяч студентов.

Отметим, Всероссийский слёт студенческих отрядов проводников – ежегодное мероприятие, на котором подводятся итоги работы студотрядов проводников. На торжественном открытии слёта подведут итоги всероссийских трудовых проектов направления, победители которых получат знамёна.