Пассажирка госпитализирована в результате ночного ДТП в Стругах Красных
20-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и съехал в кювет на улице Заводской в Стругах Красных. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала пассажирка. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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