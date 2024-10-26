Пассажирка госпитализирована в результате ночного ДТП в Стругах Красных

09:57, 26 октября 2024, ПАИ

20-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и съехал в кювет на улице Заводской в Стругах Красных. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала пассажирка. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.