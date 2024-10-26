Назначен новый заместитель главврача Псковской областной клинической больницы по хирургии

11:22, 26 октября 2024, ПАИ

Новый специалист возглавил хирургическую службу Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Илья Назаров – врач-хирург высшей категории, пластический хирург, кандидат медицинских наук. В больнице он занимает должность заместителя главного врача по хирургии.

Ранее Илья Назаров работал в Новосибирске и отмечает, что в ПОКБ хирургия находится на высоком уровне. Врач специализуется на абдоминопластике, проводит общехирургические операции.

Он отмечает, что в Пскове услуги пластической хирургии практически не представлены, и готов изменить это.

«Пластическая хирургия – это не только эстетика, но и функциональность. Она способна улучшить самочувствие пациента, его внешний вид, повысить самооценку. Всё это скажется на повышении качества жизни», – сказал он.