Назначен новый заместитель главврача Псковской областной клинической больницы по хирургии
Новый специалист возглавил хирургическую службу Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Илья Назаров – врач-хирург высшей категории, пластический хирург, кандидат медицинских наук. В больнице он занимает должность заместителя главного врача по хирургии.
Ранее Илья Назаров работал в Новосибирске и отмечает, что в ПОКБ хирургия находится на высоком уровне. Врач специализуется на абдоминопластике, проводит общехирургические операции.
Он отмечает, что в Пскове услуги пластической хирургии практически не представлены, и готов изменить это.
«Пластическая хирургия – это не только эстетика, но и функциональность. Она способна улучшить самочувствие пациента, его внешний вид, повысить самооценку. Всё это скажется на повышении качества жизни», – сказал он.
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