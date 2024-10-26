Ещё в одной пустошкинской деревне ввели карантин из-за бешеной кошки
Карантин по бешенству введён ещё в одной деревне Пустошкинского района. Соответствующий указ губернатора Михаила Ведерникова опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов Псковской области.
Как сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории, 24 октября специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили антиген бешенства в патологическом материале, отобранном от кошки.
Карантин введён с 25 октября в личном подворье в деревне Галузино и на прилегающих территориях. Ограничительные мероприятия устанавливаются на срок 60 дней.
Ранее карантин по бешенству ввели в деревне Ясная Поляна Пустошкинского района. Там котёнок, заражённый бешенством, покусал хозяйку.
Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Установленную в Псковском музее-заповеднике колбу для советских монет почти заполнили