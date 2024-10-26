Ещё в одной пустошкинской деревне ввели карантин из-за бешеной кошки

14:39, 26 октября 2024, ПАИ

Карантин по бешенству введён ещё в одной деревне Пустошкинского района. Соответствующий указ губернатора Михаила Ведерникова опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов Псковской области.

Как сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории, 24 октября специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили антиген бешенства в патологическом материале, отобранном от кошки.

Карантин введён с 25 октября в личном подворье в деревне Галузино и на прилегающих территориях. Ограничительные мероприятия устанавливаются на срок 60 дней.

Ранее карантин по бешенству ввели в деревне Ясная Поляна Пустошкинского района. Там котёнок, заражённый бешенством, покусал хозяйку.