Котёнок покусал хозяйку: карантин по бешенству ввели в Пустошкинском районе

13:13, 24 октября 2024, ПАИ

Карантин по бешенству ввели на территории Пустошкинского района. Соответствующий указ губернатора Михаила Ведерникова опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов Псковской области.

С 24 октября карантин по бешенству вводится на территории личного подворья в деревне Ясная Поляна Пустошкинского района и на прилегающей территории – неблагополучном пункте.

В начале октября в личное подворье пришла енотовидная собака, которая вступила в драку с домашним котёнком, после чего скрылась, пишет районная газета «Вперёд». Через три недели котёнок стал себя неадекватно вести, покусал хозяйку, после чего упал. Госветврачи отобрали пробу для исследования, по результатам которого у котёнка было выявлено бешенство.

В настоящее время государственная ветеринарная служба Псковской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Отметим, с начала 2024 года это уже девятый случай бешенства на территории области и четвёртый случай выявления бешенства животных в Пустошкинском районе.