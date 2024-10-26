Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила отмены взыскания алиментов

21:00, 26 октября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вносит изменения в правила отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Как сообщала РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова, законопроект был подготовлен для исполнения постановления Конституционного суда РФ. В нём были выявлены недостатки правового регулирования, которые позволяли отказывать заявителям во взыскании алиментов за период по отменённому судебному приказу. Согласно новому закону, если судебный приказ отменён и требования взыскателя удовлетворены в порядке искового производства, алименты будут взысканы за период, в течение которого они подлежали взысканию согласно судебному приказу.

«При поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное им требование может быть предъявлено в порядке искового производства», – сказано в тексте документа.

Как подчеркнула Ирина Рукавишникова, новый закон усилит защиту прав граждан и улучшит эффективность судебной защиты. Он позволит полноценно восстановить права должника в рамках искового производства, если судебный приказ будет отменён.

Кроме того, закон предусматривает возможность обжаловать судебное решение об отмене приказа, если у должника не было уважительных причин для возражений в срок.