Администрация Великих Лук перечислила документы для установки мемориальной доски

11:22, 31 октября 2026, ПАИ

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев перечислил документы, которые нужно представить в комитет культуры администрации города, чтобы на доме появилась табличка с именем героя. Об этом он сообщил газете «Великолукская правда. Новости».

В перечень входят заявление, копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается, а также документы из жилищно-эксплуатационных предприятий архива с указанием периода проживания этого лица в здании.

Кроме того, нужен эскизный проект памятника, памятного знака или мемориальной доски с указанием места установки. Эскизный проект места размещения согласовывается с комитетом строительства, архитектуры и градостроительства администрации города.

Также требуются письменное обязательство инициатора о финансировании проектирования, изготовления, установки, дальнейшего содержания, ремонта и реставрации мемориала в случаях, когда финансирование предполагается за счёт внебюджетных средств. Ещё один документ – письменное согласие собственника земельного участка, здания, сооружения или иного недвижимого имущества, где предполагается установить мемориал.