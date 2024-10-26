МЧС перечислило главные опасности, подстерегающие в быту

23:52, 26 октября 2024, ПАИ

Если в квартире или на даче возник пожар из-за открытой проводки, можно засыпать её обычной землёй из цветочных горшков. Кроме того, если человек находится в воде, не следует использовать электроприборы, предостерегает МЧС России, пишет РИА Новости.

«Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или закидайте провод землёй из цветочных горшков», – говорится в памятке «Что делать при возгорании проводки», опубликованной на сайте министерства.

Спасатели советуют тушить загоревший шнур электроприбора с помощью плотной тряпки после его отключения от сети.

Также ведомство предупреждает о том, что не стоит сушить одежду и бельё рядом с открытым огнём или над плитой.

В памятке «Меры предосторожности на кухне» рекомендуется держать вдали от плиты все предметы, которые могут загореться или расплавиться, такие как полотенца и пластиковые детали кухонных приборов.

При готовке не следует носить одежду с длинными рукавами и допускать детей к процессу. Также важно регулярно проверять состояние газовой плиты.

«Полы на кухне всегда должны быть сухими», – подчёркивают в МЧС России.