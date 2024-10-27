Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье
Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН региона.
26 октября сотрудники исправительного центра №1 Нерчинска заметили пропажу четырёх осужденных, приговорённых к принудительным работам. Принудительные работы являются наказанием, которое не связано с лишением свободы, добавили в пресс-службе.
Одного из осужденных обнаружили и задержали в Чите сегодня, 27 октября. Мужчину арестовали без применения физической силы и поместили в исправительном центре Нерчинска. Документы задержанного будут направлены в суд для замены вида наказания.
Второго осужденного нашли и задержали по домашнему адресу.
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