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Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 3 ноября

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам, который состоится 3 ноября. Участники тура смогут не только ознакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь помещений, чтобы лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки.

Фото: ПАИ

В ближайшем туре участники посетят шесть жилых комплексов:

  • ЖК SMART (улица Линейная, 85, 87, 89 и улица Юности, 32);
  • ЖК «Заречье PARK» (улица Ижорского Батальона, 17 (дом сдан);
  • ЖК «Образцовый» (улица Крестки, 9 и 11);
  • ЖК «Сиреневый парк» (улица Северная, 44);
  • ЖК «Семейный» (улица Героя России Досягаева, 1, 3, 4, 5, 6);
  • ЖК «Пушкин» (переулок Белинского, 1).

«На данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести жильё по очень выгодной цене», – отметили организаторы.

В рамках тура псковичи смогут побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика и своими глазами увидеть планировки квартир.

Для участия необходимо записаться по телефону (8 8112) 70-22-42. Отъезд состоится в воскресенье, 3 ноября, в 11:00.

Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

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