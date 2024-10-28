Рыцари не дремлют: девушка стала причиной драки 23 человек в Сочи
Полицейские Сочи задержали 23 мужчины, которые устроили драку из-за девушки, сообщила пресс-служба УВД Сочи.
«Полицейские доставили в отдел 23 участника инцидента, десять из них привлечены к административной ответственности», – рассказали в пресс-службе.
Причиной драки между двумя группами молодых людей стала ссора из-за девушки. В результате конфликта пострадал 17-летний местный житель, который, в свою очередь, отказался от написания заявления в полицию и обращения в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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