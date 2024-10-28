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Общество

Идрицкие школьники попробовали себя в роли кинологов

В рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» ученики девятого класса Идрицкой школы побывали в Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа, сообщили ПАИ организаторы проекта.

Фото здесь и далее из группы Псковского агротехнического колледжа в соцсети «ВКонтакте»

Под руководством наставника школьники посетили городок для содержания собак, посмотрели особенности вольерного содержания. Студенты колледжа продемонстрировали правила проведения ежедневного ухода за собаками, а также элементы послушания. Школьников ознакомили с ответственностью владельцев домашних животных – обязательная вакцинация от заболеваний, общих для человека и животного, приобретение аптечки для оказания первой помощи собакам, необходимость амуниции (намордник, поводок, ошейник). Ребятам предоставили возможность попробовать себя в качестве дрессировщика.

«Кинология – это не только обучение командам. Это глубокая и всесторонняя работа, направленная на создание гармоничных и здоровых отношений между человеком и собакой. Эта профессия для тех, кто готов посвятить свою жизнь пониманию и помощи нашим четвероногим друзьям. Желаем школьникам сделать правильный выбор будущей профессии!» – отметили в колледже.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». 24 октября на базе Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа состоялась встреча в рамках реализации федерального проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов «Билет в будущее».

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