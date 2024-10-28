Идрицкие школьники попробовали себя в роли кинологов

11:53, 28 октября 2024, ПАИ

В рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» ученики девятого класса Идрицкой школы побывали в Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа, сообщили ПАИ организаторы проекта.

Под руководством наставника школьники посетили городок для содержания собак, посмотрели особенности вольерного содержания. Студенты колледжа продемонстрировали правила проведения ежедневного ухода за собаками, а также элементы послушания. Школьников ознакомили с ответственностью владельцев домашних животных – обязательная вакцинация от заболеваний, общих для человека и животного, приобретение аптечки для оказания первой помощи собакам, необходимость амуниции (намордник, поводок, ошейник). Ребятам предоставили возможность попробовать себя в качестве дрессировщика.

«Кинология – это не только обучение командам. Это глубокая и всесторонняя работа, направленная на создание гармоничных и здоровых отношений между человеком и собакой. Эта профессия для тех, кто готов посвятить свою жизнь пониманию и помощи нашим четвероногим друзьям. Желаем школьникам сделать правильный выбор будущей профессии!» – отметили в колледже.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». 24 октября на базе Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа состоялась встреча в рамках реализации федерального проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов «Билет в будущее».