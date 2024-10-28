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Общество

Инвесткоманда Псковской области завершила образовательную программу по управленческим навыкам

Инвестиционная команда Псковской области завершила обучение по образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», участвуя в третьем, финальном модуле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: pskov.ru

Новый модуль прошел в Москве и был посвящен итогам внедрения РегИнвестСтандарта, коробочным инвестпредложениям и инвестиционным профилям регионов.

Инвесткоманду региона возглавил первый заместитель губернатора Денис Салий. В ее состав также вошли представители регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, администраций Пскова и Великих Лук, специалисты Фонда инвестразвития, ресурсоснабжающих организаций.

Инвестиционная команда Псковской области успешно защитила проектную работу региона «Инвестиционный профиль Псковской области». Эксперты высоко оценили региональный проект и отметили, что была проделана большая и важная работа.

Программа «Управленческое мастерство – развитие региональных команд» разработана Высшей школой государственного управления РАНХиГС совместно с Министерством экономического развития. Обучение команд регионов направлено на подготовку региональных и муниципальных управленческих кадров для успешной реализации инвестиционных проектов региона.

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