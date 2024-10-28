Больше шести тысяч зрителей посмотрели спектакли обменных гастролей Псковского театра и Русского театра Удмуртии

17:04, 28 октября 2024, ПАИ

Более шести тысяч человек стали зрителями спектаклей Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в Ижевске и Русского драматического театра Удмуртии в Пскове. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли», организованной Росконцертом, с 22 по 27 октября театры провели шесть показов спектаклей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра.

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Пушкинский театр выбрал для гастрольного тура премьеры последних двух лет: «Морфий» Михаила Булгакова (режиссер Антон Федоров), «Пигмалион» Бернарда Шоу (режиссер Дамир Салимзянов) и «Влюбленные» Карло Гольдони (режиссер Александра Пайчадзе). Еще один запланированный спектакль – «Лягушки» Мо Яня (режиссер Никита Кобелев) – театр был вынужден заменить из-за срочной операции актрисы.

«Для гастролей в Ижевске мы выбрали новые спектакли нашего театра, фактически предоставив ижевчанам отчет работы за последние два года. “Морфий” в 2023 году получил две “Золотые маски” – за костюмы и лучшую женскую роль второго плана. Режиссер спектакля Антон Федоров сегодня один из несомненных лидеров отечественной режиссуры, и это будет первое знакомство города с его работой. Комедия Карло Гольдони “Влюбленные” не очень известна в России, мы ее поставили третьими за всю историю российского театра. Режиссер Александра Пайчадзе перенесла события в Италию 1960-х, и история получила новое звучание и яркость. “Пигмалион”, мы знаем, в Ижевске ждали уже по имени режиссера – Дамира Салимзянова, заслуженного деятеля искусств и артиста Удмуртской Респбулики. И зрители узнали салимзяновский стиль», – рассказал журналистам арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

В числе зрителей спектакли Псковского театра драмы в Ижевске посетили вице-премьер Удмуртии Ильяс Ханнанов, министр культуры республики Владимир Соловьев, художественный руководитель Национального драматического театра Калмыкии Борис Манджиев, главный режиссер Национального театра Удмуртии Алексей Ложкин, начальник Главного управления МЧС в регионе Сергей Пряженцев, экс-министр здравоохранения Удмуртии Владимир Музлов.

В эти же дни в Пскове Русский драматический театр Удмуртии показал спектакли: «Дама Пик» Александра Пушкина (режиссер Яков Ломкин), «Только для женщин» Энтони МакКартена и Стефана Синклера (режиссер Яков Ломкин), «Ножницы» Пауля Портнера (режиссер Владимир Золотарь), «Король Лир» Уильяма Шекспира (режиссер Петр Шерешевский).

«Для нас огромная честь выступить на сцене Псковского театра драмы, на славной площадке с давними традициями. Мы хотели показать требовательному, насмотренному, как мы знаем, псковскому зрителю разнообразный по палитре репертуар, спектакли, встречающие у нашей публики и на гастролях безусловный успех. И мы благодарны Министерству культуры за возможность творческого взаимообмена, за возможность установить контакт с театрами и зрителями разных городов – для труппы это всегда проверка на творческую состоятельность и большая радость», – поделился главный режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин.

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Русский театр Удмуртии выступил в Пскове в рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли», Псковский театр драмы – в рамках направления «Ведущие театры».