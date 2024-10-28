Грузовой вагон сошёл с рельсов на станции в Псковской области

17:53, 28 октября 2024, ПАИ

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом грузового вагона на железнодорожных путях станции Череха в Псковской области 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, сход произошел про маневровых работах. Пострадавших и потери груза нет.

Причины устанавливаются.