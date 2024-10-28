Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по истории и обществознанию начались в ПсковГУ

20:26, 28 октября 2024, ПАИ

На площадках Псковского государственного университета параллельно начались учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по истории и по обществознанию – вторые проходят в нашем вузе впервые. Организатором выступает центр олимпиадного движения Северно-Западного федерального округа ПсковГУ.

«Считаю, что такие мероприятия в начале олимпиадного сезона значительно повышают шансы ребят на победу на региональных этапах и выход на заключительный. Мы подобрали хороший состав спикеров, которые на занятиях со школьниками по обществознанию разберут вопросы культурологии, социологии, философии в олимпиадных заданиях», – отметила руководитель центра олимпиадного движения в ПсковГУ Светлана Косачёва.

Всего на сборы по обществознанию приехало 18 школьников 8–11-х классов из Томска, Мурманска и Мурманской области, Иванова, Тамбова, Пскова и Псковской области.

К интеллектуальным испытаниям ребят будут готовить куратор направления «социология» в лицее Высшей школы экономики Ксения Антонова, доцент школы культурологии факультета гуманитарных наук Елена Карпенко, доценты Санкт-Петербургской школы социальных наук Дмитрий Рябов и Алексей Сорбалэ, преподаватель, аспирант кафедры общей социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», младший научный сотрудник научно-образовательного центра олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ Фархад Мубаракшин.

Также для школьников проведут занятия тренеры сборной Санкт-Петербурга по обществознанию, призёры олимпиад магистрант Европейского университета Артем Аганов и Даниил Борзов.

География участников тренировочных сборов по истории обширна: Санкт-Петербург, Томск, Вологда, Мурманск, Тамбовская область, Обнинск, Киров, Псков и Псковская область – всего 33 школьника 8–11-х классов.

Светлана Косачёва рассказала, что тренировочные сборы по истории посвящены изучению насыщенного событиями периода отечественной истории второй половины XIX – начала XX века. Как показывает практика, этот период пользуется особой популярностью у старшеклассников как наиболее интересный и сложный для изучения. Восстание декабристов, формирование основных направлений общественной мысли, начало российского парламентаризма – все эти процессы школьники изучат под руководством членов жюри заключительного этапа ВсОШ и ведущих специалистов-историков МГУ.

В числе преподавателей, которые будут заниматься с ребятами историей, профессор кафедры истории России XIX – начала XX века МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук, доцент Фёдор Гайда, младший научный сотрудник научно-образовательного центра олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ Никита Дешевых, старший преподаватель кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Ильяшенко, методист по музейно-образовательной деятельности отдела образовательных проектов и мероприятий Государственного исторического музея Кирилл Никольский.

Участников ждут лекции-беседы, консультации с экспертами, мастер-классы, разборы эссе и учебные экскурсии. Кроме того, ребята разработают и защитят проекты.

Мероприятия продлятся до 2 ноября в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» с целью подготовки школьников к муниципальному и региональному этапам олимпиады.

Напомним, центр олимпиадного движения в ПсковГУ создан на основе сетевого взаимодействия с центрами олимпиадной подготовки и университетами Северо-Западного федерального округа. Структура сформирована в рамках реализации программы «Приоритет 2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

ПсковГУ является методическим центром олимпиадной подготовки талантливых школьников, площадкой – координатором проведения тематических смен для школьников и педагогов региона. Специалистами вуза разработаны единые методические подходы к отбору и сопровождению талантливых детей, организовано систематическое проведение программ повышения квалификации педагогов-предметников и тематических смен, привлечено более 100 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования регионов РФ, в том числе более 500 школьников и преподавателей, сотрудников исполнительных органов в сфере образования из более чем 75 регионов РФ.