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Общество

Псковских школьников приглашают поучаствовать в акции «Сказки русской музыки»

Акция «Сказки русской музыки» проходит для российских школьников. Мероприятие приурочено к 180-летию со дня рождения русского композитора Н. А. Римского-Корсакова и продлится до 15 ноября, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Изображение: организаторы

Акцию проводят в четырёх номинациях: «Вокал» (хоровое либо сольное исполнение вокального произведения Н. А. Римского-Корсакова), «Инструментальное творчество» (исполнение произведения Н. А. Римского-Корсакова «Полёт шмеля» или других произведений соло и с оркестром), «Хореография» (танец на музыку Н. А. Римского-Корсакова), «Театральная афиша» (создание афиши театральных постановок на музыку Н. А. Римского-Корсакова: балета, оперы и так далее).

Школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете по ссылке.

По итогам мероприятия выберут 40 наиболее интересных работ, которые опубликуют здесь.

Отметим, что акцию проводят в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

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