Какие проекты ТОС реализуют в Пскове чаще всего

21:59, 28 октября 2024, ПАИ

Сколько проектов ТОС победили и будут реализованы в этом году в Пскове, какие мероприятия по благоустройству запланированы, рассказала и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«В настоящее время выполнены первые проекты. Два проекта касаются организации видеонаблюдения. Произведён монтаж освещения в арке жилого дома, замена дверей в подъезде и на входе в подвал многоквартирного дома. Ну и остальные проекты находятся в работе, и почти для всех заключены контракты», – отметила Дарья Дмитриева.

Победителями конкурса стали 18 ТОС, реализовывать будут 35 проектов. Чаще всего заявки ТОС касаются облагораживания: установки детских и спортивных площадок, воркаут-площадок, благоустройства придворовой территории (скамейки, урны). Одним из победителей в этом году стал проект контейнерной площадки.

По словам Дарьи Дмитриевой, областной и городской конкурсы ТОС будут проходить и в 2025 году. Заявки принимаются в управлении городского хозяйства. Телефон для справок – 29-15-03.

Чтобы создать ТОС, необходимо объединиться в количестве не менее пяти человек. Перечень документов для подачи заявки на конкурс доступен на сайте муниципального образования «Город Псков» и в приёмной на ул. Некрасова, 26.