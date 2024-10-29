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Общество

Эксперт озвучил среднюю стоимость ремонта в квартире экономкласса

Ремонт в квартире экономсегмента обойдется россиянам в три – пять тысяч рублей за квадратный метр. Эту сумму назвал генеральный директор компании по продаже стройматериалов Фёдор Васильев в разговоре с News.ru.

Ремонт за такую стоимость будет включать косметические изменения, замену напольного покрытия, а также покраску стен и потолков. В квартире бизнес-класса при использовании более дорогих материалов и отделочных работах лучшего качества за переделку понадобится заплатить от 5 до 12 тысяч рублей за «квадрат».

Что касается более серьезных работ, например демонтажа и перепланировки, то они будут стоить 1–5 тысяч рублей за квадратный метр, возведение межкомнатных перегородок — от тысячи рублей, а ремонт потолка стоит 1,5–3,5 тысячи рублей.

Укладка напольного покрытия — от полутора до четырех тысяч рублей за квадратный метр. Замена окон и дверей — 8–15 тысяч рублей за штуку. Электрика — от 500 рублей за точку, чистовая отделка — от полутора тысяч рублей за квадратный метр. Замена сантехники — от пяти до 30 тысяч рублей за единицу.

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