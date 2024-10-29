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Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу

Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу среди мужчин 1979 года рождения и старше, а также женщин 1989 года рождения и старше. Состязания прошли в Сосновом Бору Себежского района 26 и 27 октября, пишет газета «Призыв».

  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги открытого первенства Псковской области по волейболу
    Фото: газета «Призыв»

В соревнованиях участвовали команды из России и Белоруссии. В мужском зачёте среди 40 участников первыми стали гости из Миоры (Витебская область), серебро досталось волейболистам из Псковского района, а замкнули тройку лидеров участники из Великих Лук. Лучшим игроком турнира признали Сергея Хорошкевича.

В женском зачёте за награды боролись 48 спортсменок, поделённых на шесть команд. Первое место заняла псковская «Эрида», вторыми стали великолучанки, а бронза у команды «Динамика» из Псковского района. Ольге Ларионовой вручили статуэтку лучшего игрока турнира.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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