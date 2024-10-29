Мощи преподобной Евфросинии Полоцкой встретили верующие в Троицком соборе Пскова

09:59, 29 октября 2024, ПАИ

Мощи преподобной Евфросинии Полоцкой встретили верующие и духовенство в Троицком соборе Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Встречу ковчега с частицей мощей святой преподобной Евфросинии и литургию возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Святыня будет пребывать в главном храме города до 16:00 30 октября. В эти дни у мощей духовенством Псковской епархии будут совершаться молебны. Кафедральный собор будет открыт с 8:00 до 20:00.

В связи с этим 29 октября до 20:00 и 30 октября до 16:00 вход на территорию Псковского кремля будет свободным.

30 октября в 16:00 духовенство совершит крестный ход на автобусе вокруг Пскова с мощами святой преподобной Евфросинии, после они будут перенесены в собор Рождества Иоанна Предтечи на подворье Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в городе Пскове (улица Максима Горького, 3). На следующий день, 31 октября, в Иоанновском соборе в 9:00 пройдет литургия, праздничный молебен и проводы мощей в Великолукскую епархию.

В 2024 году исполняется 920 лет со дня рождения преподобной Евфросинии Полоцкой, основоположницы женского монашества на Руси, и 155 лет со дня канонизации преподобной Евфросинии Московской (в миру — великая княгиня Евдокия Дмитриевна), которая была супругой князя Дмитрия Донского, также причисленного Русской православной церковью к лику святых. Великую княгиню Евдокию Дмитриевну при жизни называли матерью, хозяйкой Москвы, а после кончины — покровительницей.