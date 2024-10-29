Более 60 заявок поступило на региональный форум «Найди себя в Псковской области»

17:13, 29 октября 2024, ПАИ

Более 60 заявок поступило на второй региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Сам форум пройдёт в Пскове 14 ноября. Это крутая возможность для молодёжи встретиться с федеральными и региональными экспертами, чтобы повысить свои надпрофессиональные навыки и открыть новые горизонты для личного и профессионального развития», – говорится в сообщении.

Регистрация ещё открыта, отправить заявку можно по ссылке.

Возраст участников форума – от 16 до 35 лет.